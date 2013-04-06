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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Шюррле 12
1:1
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Кьер 70
Бундеслига, 28 тур
Бундеслига,
28 тур
Германия
6 апр. 2013, 16:30 МСК
6.04.2013, 16:30 МСК
суббота
Петер Зиппель
Петер Зиппель
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
73
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
12'
12'
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Сэм
Сидней Сэм
60
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Рольфес
Симон Рольфес
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
0
Фернандес
Жуниор Фернандес
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Кьер
Симон Кьер
70'
70'
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Фагнер
Фагнер
86
0
Полак
Ян Полак
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
62
0
Медойевич
Слободан Медойевич
90
0
Диего
Диего
90
0
Олич
Ивица Олич
89
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Треш
Кристиан Треш
0
Каленберг
Томас Каленберг
0
Хельмес
Патрик Хельмес
0
Дост
Бас Дост