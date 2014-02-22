Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Дост 13
Густаво 58
Родригес 72
3:1
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Сэм 45
Бундеслига, 22 тур

Бундеслига,

22 тур

Германия
22 февр. 2014, 20:30 МСК
22.02.2014, 20:30 МСК
суббота
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
72'
72'
90
0
Кнохе
Робин Кнохе
90
0
Густаво
Луис Густаво
58'
58'
90
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Перишич
Иван Перишич
63
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
82
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
0
Медойевич
Слободан Медойевич
90
0
Дост
Бас Дост
13'
13'
51
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
0
Маланда
Жуниор Маланда
0
Олич
Ивица Олич
0
Кучке
Стефан Кучке
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Хегелер
Йенс Хегелер
62
0
Хильберт
Роберто Хильберт
74
0
Сэм
Сидней Сэм
45'
45'
78
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Донати
Джулио Донати
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
0
Рольфес
Симон Рольфес
0
Сон
Хын-Мин Сон
0
Брандт
Юлиан Брандт