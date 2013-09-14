Матч завершен
Байер
Леверкузен
Сэм 24
Кисслинг 65
Кисслинг 90
3:1
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Олич 39
Бундеслига, 5 тур

Бундеслига,

5 тур

Германия
14 сент. 2013, 16:30 МСК
14.09.2013, 16:30 МСК
суббота
Маркус Шмидт
Маркус Шмидт
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Хильберт
Роберто Хильберт
74
0
Сэм
Сидней Сэм
24'
24'
88
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
65'
90'
65', 90'
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
80
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Топрак
Омер Топрак
0
Донати
Джулио Донати
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Джан
Эмре Джан
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Крузе
Робби Крузе
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
71
0
Налдо
Налдо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Виейринья
Виейринья
90
0
Кнохе
Робин Кнохе
82
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
59
0
Диего
Диего
90
0
Олич
Ивица Олич
39'
39'
90
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Полак
Ян Полак
0
Перишич
Иван Перишич
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
0
Медойевич
Слободан Медойевич
0
Кучке
Стефан Кучке