Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Хельмес 32
Дежага 45
Кадлец 61
3:2
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 3
Дердийок 90
Бундеслига, 25 тур

Бундеслига,

25 тур

Германия
10 марта 2012, 17:30 МСК
10.03.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Лопес
Фелипе Лопес
90
0
Треш
Кристиан Треш
63
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Полак
Ян Полак
73
0
Хасебе
Макото Хасебе
90
0
Дежага
Ашкан Дежага
45'
45'
90
0
Манджукич
Марио Манджукич
90
0
Хельмес
Патрик Хельмес
32'
32'
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
0
Кнохе
Робин Кнохе
0
Хитцльшпергер
Томас Хитцльшпергер
0
Ороско
Йохандри Ороско
0
Юнссон
Расмус Юнссон
0
Полтер
Себастьян Полтер
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
61'
61'
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Топрак
Омер Топрак
75
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
28
0
Райнарц
Штефан Райнарц
57
0
Аугусто
Ренато Аугусто
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
3'
3'
90
Запасные
0
Гифер
Фабиан Гифер
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Очипка
Бастиан Очипка
0
Ценга
Эрик Ценга
0
Дердийок
Эрен Дердийок
90'
0
Беллараби
Карим Беллараби