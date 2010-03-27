Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
0:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Фуллер 69
АПЛ, 32 тур

АПЛ,

32 тур

Англия
27 марта 2010, 18:00 МСК
27.03.2010, 18:00 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
90
0
Спектор
Джонатан Спектор
90
0
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
90
0
Фобер
Жюльен Фобер
90
0
Дайер
Кирон Дайер
46
0
Паркер
Скотт Паркер
90
0
Нобл
Марк Нобл
76
0
Бехрами
Валон Бехрами
90
0
Коул
Карлтон Коул
90
0
Мидо
Хоссам Мидо
84
Запасные
0
Куруч
Питер Куруч
0
Ковач
Радослав Ковач
0
Гэббидон
Дэнни Гэббидон
0
Дапрела
Фабио Дапрела
0
МакКарти
Бенни МакКарти
0
Илан
Илан
0
Диаманти
Алессандро Диаманти
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Файе
Абдулайе Файе
26
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
67
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
90
0
Уилэн
Гленн Уилэн
90
0
Делап
Рори Делап
90
0
Китсон
Дэйв Китсон
48
0
Сидибе
Мамаду Сидибе
90
Запасные
0
Бегович
Асмир Бегович
0
Пью
Дэнни Пью
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
0
Файе
Амди Файе
0
Шанли
Тунджай Шанли
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
69'
0
Мулт
Луис Мулт