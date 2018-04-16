Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Кэрролл 90
1:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Крауч 79
АПЛ, 34 тур

АПЛ,

34 тур

Англия
16 апр. 2018, 22:00 МСК
16.04.2018, 22:00 МСК
понедельник
Составы
Вест Хэм
мин
25
Харт
Джо Харт
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
41
Райс
Деклан Райс
90
16
Нобл
Марк Нобл
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
18
Мариу
Жоау Мариу
90
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
27
Эвра
Патрис Эвра
33
Куллен
Джош Куллен
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
9
Кэрролл
Энди Кэрролл
90'
17
Чичарито
Чичарито
12
Хагилл
Джордан Хагилл
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
6
Зума
Курт Зума
90
2
Бауэр
Мориц Бауэр
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
27
Ндиайе
Баду Ндиайе
90
32
Собхи
Рамадан Собхи
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
Запасные
33
Грант
Ли Грант
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
7
Айрленд
Стивен Айрленд
24
Флетчер
Даррен Флетчер
25
Крауч
Питер Крауч
79'