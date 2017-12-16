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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
0:3
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Нобл 19
Арнаутович 75
Сахо 86
АПЛ, 18 тур
АПЛ,
18 тур
Англия
16 дек. 2017, 18:00 МСК
16.12.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
5
Виммер
Кевин Виммер
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
32
Собхи
Рамадан Собхи
90
25
Крауч
Питер Крауч
90
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
90
Запасные
33
Грант
Ли Грант
12
Тимон
Джош Тимон
42
Эдвардс
Том Эдвардс
16
Адам
Чарли Адам
10
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
9
Бераино
Саидо Бераино
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
5
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
21
Огбонна
Анжело Огбонна
90
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
90
16
Нобл
Марк Нобл
19'
19'
90
14
Мба Обьянг
Педро Мба Обьянг
90
30
Антонио
Майкл Антонио
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
75'
75'
90
Запасные
25
Харт
Джо Харт
41
Райс
Деклан Райс
46
Макаси
Мозес Макаси
23
Хакшабанович
Сеад Хакшабанович
20
Айю
Андре Айю
17
Чичарито
Чичарито
15
Сахо
Диафра Сахо
86'