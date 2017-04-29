Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
0:0
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
АПЛ, 35 тур

АПЛ,

35 тур

Англия
29 апр. 2017, 17:00 МСК
29.04.2017, 17:00 МСК
суббота
Составы
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
5
Муниеса
Марк Муниеса
90
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
8
Джонсон
Глен Джонсон
90
6
Уилэн
Гленн Уилэн
80
22
Шакири
Джердан Шакири
90
4
Аллен
Джо Аллен
70
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
10
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
9
Бераино
Саидо Бераино
90
Запасные
33
Грант
Ли Грант
2
Бардсли
Филлип Бардсли
3
Питерс
Эрик Питерс
16
Адам
Чарли Адам
32
Собхи
Рамадан Собхи
25
Крауч
Питер Крауч
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
Вест Хэм
мин
13
Адриан
Адриан
90
19
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
2
Рид
Уинстон Рид
90
23
Фонте
Жозе Фонте
90
26
Масуаку
Артур Масуаку
45
4
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
8
Куяте
Шейку Куяте
90
10
Ланзини
Мануэль Ланзини
90
31
Фернандес
Эдимилсон Фернандес
90
20
Айю
Андре Айю
69
28
Кальери
Хонатан Кальери
80
Запасные
1
Рэндольф
Даррен Рэндольф
22
Бирам
Сэм Бирам
3
Крессуэлл
Аарон Крессуэлл
16
Нобл
Марк Нобл
7
Фегули
Софиан Фегули
11
Снодграсс
Роберт Снодграсс
24
Флетчер
Эшли Флетчер