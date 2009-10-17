Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
США
Косово
Канада
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Битти 11
Битти 69
2:1
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Апсон 34
АПЛ, 9 тур
АПЛ,
9 тур
Англия
17 окт. 2009, 17:00 МСК
17.10.2009, 17:00 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Сток Сити
мин
0
Соренсен
Томас Соренсен
90
0
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
0
Хут
Роберт Хут
90
0
Файе
Абдулайе Файе
90
0
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
0
Этерингтон
Мэттью Этерингтон
90
0
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
0
Диао
Салиф Диао
78
0
Делап
Рори Делап
68
0
Фуллер
Рикардо Фуллер
90
0
Битти
Джеймс Битти
69'
11'
69'
11'
84
Запасные
0
Симонсен
Стив Симонсен
0
Хиггинботэм
Дэнни Хиггинботэм
0
Уилкинсон
Энди Уилкинсон
0
Уилэн
Гленн Уилэн
0
Лоуренс
Лиам Лоуренс
0
Китсон
Дэйв Китсон
0
Шанли
Тунджай Шанли
Вест Хэм
мин
0
Грин
Роберт Грин
90
0
Илунга
Эрита Илунга
90
0
Апсон
Мэттью Апсон
34'
34'
90
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
0
Фобер
Жюльен Фобер
90
0
Ковач
Радослав Ковач
83
0
Нобл
Марк Нобл
90
0
Бехрами
Валон Бехрами
90
0
Диаманти
Алессандро Диаманти
79
0
Коллисон
Джек Коллисон
88
0
Коул
Карлтон Коул
90
Запасные
0
Куруч
Питер Куруч
0
Спектор
Джонатан Спектор
0
Да Кошта
Мануэль Да Кошта
0
Хименес
Луис Хименес
0
Станислас
Джуниор Станислас
0
Франко
Гилермо Франко
0
Хайнс
Завон Хайнс