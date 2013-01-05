Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Коллинс 26
Коллинс 59
2:2
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Клеверли 21
ван Перси 90
Кубок Англии, 3 раунд

Кубок Англии,

3 раунд

Англия
5 янв. 2013, 20:15 МСК
5.01.2013, 20:15 МСК
суббота
Составы
Вест Хэм
мин
0
Яскилайнен
Юсси Яскилайнен
90
0
Поттс
Дэниэл Поттс
90
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
26'
59'
26', 59'
90
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
0
Демель
Ги Демель
90
0
Нолан
Кевин Нолан
90
0
Диарра
Алу Диарра
73
0
Коллисон
Джек Коллисон
90
0
Коул
Джо Коул
78
0
Коул
Карлтон Коул
90
0
Важ Те
Рикардо Важ Те
60
Запасные
0
Шпигель
Рафаэль Шпигель
0
Спенс
Джордан Спенс
0
Рид
Уинстон Рид
0
Нобл
Марк Нобл
0
Тэйлор
Мэттью Тэйлор
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
0
Ли
Эллиотт Ли
Манчестер Юнайтед
мин
0
Де Хеа
Давид Де Хеа
90
0
Бюттнер
Александр Бюттнер
90
0
Видич
Неманья Видич
90
0
Эванс
Джонни Эванс
90
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
77
0
Кагава
Синдзи Кагава
90
0
Скоулз
Пол Скоулз
68
0
Клеверли
Том Клеверли
21'
21'
90
0
Рафаэл
Рафаэл
90
0
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
90
0
Чичарито
Чичарито
68
Запасные
0
Линдегаард
Андерс Линдегаард
0
Янг
Эшли Янг
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
0
Гиггз
Райан Гиггз
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
0
ван Перси
Робин ван Перси
90'
0
Македа
Федерико Македа