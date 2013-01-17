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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Руни 9
1:0
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Вест Хэм
Лондон
Кубок Англии, 3 раунд
Кубок Англии,
3 раунд
Англия
16 янв. 2013, 23:05 МСК
16.01.2013, 23:05 МСК
среда
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Манчестер Юнайтед
мин
0
Линдегаард
Андерс Линдегаард
90
0
Бюттнер
Александр Бюттнер
90
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
0
Джонс
Фил Джонс
90
0
Рафаэл
Рафаэл
90
0
Нани
Нани
79
0
Гиггз
Райан Гиггз
90
0
Андерсон
Андерсон
67
0
Руни
Уэйн Руни
9'
9'
90
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Чичарито
Чичарито
90
Запасные
0
Амос
Бен Амос
0
Фердинанд
Рио Фердинанд
0
Кэррик
Майкл Кэррик
0
Скоулз
Пол Скоулз
0
Кагава
Синдзи Кагава
0
ван Перси
Робин ван Перси
0
Уэлбек
Дэнни Уэлбек
Вест Хэм
мин
0
Яскилайнен
Юсси Яскилайнен
90
0
Поттс
Дэниэл Поттс
90
0
Томкинс
Джеймс Томкинс
90
0
Спенс
Джордан Спенс
90
0
Рид
Уинстон Рид
90
0
Тэйлор
Мэттью Тэйлор
90
0
Диарра
Алу Диарра
90
0
Диаме
Мухамед Диаме
64
0
О'Нил
Гари О'Нил
90
0
Важ Те
Рикардо Важ Те
78
0
Коул
Карлтон Коул
63
Запасные
0
Шпигель
Рафаэль Шпигель
0
Демель
Ги Демель
0
Нолан
Кевин Нолан
0
Коллисон
Джек Коллисон
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
0
Ллетгет
Себастьян Ллетгет
0
Ли
Эллиотт Ли