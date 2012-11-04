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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Сольдадо 20
Вальдес 90
2:0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Примера, 10 тур
Примера,
10 тур
Испания
4 нояб. 2012, -:- МСК
4.11.2012, -:- МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
0
Алвеш
Диего Алвеш
90
0
Сиссоко
Али Сиссоко
90
0
Кошта
Рикарду Кошта
90
0
Рами
Адиль Рами
64
0
Перейра
Жоао Перейра
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
90
0
Гаго
Фернандо Гаго
90
0
Фегули
Софиан Фегули
90
0
Коста
Тино Коста
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
20'
20'
89
0
Жонас
Жонас
82
Запасные
0
Гуаита
Висенте Гуаита
0
Руис
Виктор Руис
0
Барраган
Антонио Барраган
0
Альбельда
Давид Альбельда
0
Банега
Эвер Банега
0
Виера
Хонатан Виера
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
90'
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Габи
Габи
67
0
Белезоглу
Эмре Белезоглу
57
0
Тиагу
Тиагу
70
0
Туран
Арда Туран
90
0
Адриан
Адриан
90
0
Фалькао
Радамель Фалькао
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Диас
Ката Диас
0
Силвиу
Силвиу
0
Суарес
Марио Суарес
0
Родригес
Кристиан Родригес
0
Коке
Коке
0
Гарсия
Рауль Гарсия