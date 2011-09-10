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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Сольдадо 52
1:0
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
10 сент. 2011, 22:59 МСК
10.09.2011, 22:59 МСК
суббота
Составы
Валенсия
мин
0
Гуаита
Висенте Гуаита
90
0
Мадуро
Хедвигес Мадуро
90
0
Рами
Адиль Рами
90
0
Руис
Виктор Руис
90
0
Мигел
Луис Мигел
90
0
Жонас
Жонас
70
0
Альбельда
Давид Альбельда
90
0
Коста
Тино Коста
67
0
Пьятти
Пабло Пьятти
61
0
Эрнандес
Пабло Эрнандес
90
0
Сольдадо
Роберто Сольдадо
52'
52'
90
Запасные
0
Алвеш
Диего Алвеш
0
Кошта
Рикарду Кошта
0
Альба
Жорди Альба
0
Топал
Мехмет Топал
0
Банега
Эвер Банега
0
Каналес
Серхио Каналес
0
Адурис
Ариц Адурис
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Силвиу
Силвиу
90
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
90
0
Габи
Габи
90
0
Тиагу
Тиагу
64
0
Суарес
Марио Суарес
77
0
Адриан
Адриан
59
0
Фалькао
Радамель Фалькао
90
Запасные
0
Жоэль
Жоэль
0
Лопес
Антонио Лопес
0
Хуанфран
Хуанфран
0
Диего
Диего
0
Туран
Арда Туран
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
0
Переа
Альберто Переа