Матч завершен
Урал
Екатеринбург
0:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
Миранчук 11
Фернандеш 15
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
12 марта 2018, 17:00 МСК
12.03.2018, 17:00 МСК
понедельник
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Урал
мин
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
90
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
4
Балажиц
Грегор Балажиц
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
6
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
44
Егорычев
Андрей Егорычев
68
13
Бумаль
Петрус Бумаль
90
17
Димитров
Николай Димитров
60
18
Ильин
Владимир Ильин
90
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
60
Полетаев
Владислав Полетаев
27
Меркулов
Михаил Меркулов
3
Ароян
Вараздат Ароян
28
Чернов
Никита Чернов
57
Фидлер
Артем Фидлер
32
Глушков
Никита Глушков
21
Хомченовский
Дмитрий Хомченовский
14
Бавин
Юрий Бавин
9
Чантурия
Георгий Чантурия
66
Бевеев
Мингиян Бевеев
99
Манучарян
Эдгар Манучарян
Локомотив
мин
84
Лысов
Михаил Лысов
90
77
Коченков
Антон Коченков
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
60
Миранчук
Антон Миранчук
11'
11'
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
15'
15'
90
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
90
60
Миранчук
Алексей Миранчук
90
24
Эдер
Эдер
84
Запасные
30
Медведев
Никита Медведев
17
Михалик
Тарас Михалик
29
Денисов
Виталий Денисов
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
11
Касаев
Алан Касаев
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
13
Корян
Аршак Корян