Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Кверквелия 78
1:2
Матч завершен
Локомотив
Москва
Пейчинович 33
Фернандеш 44
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
17 мая 2017, 17:30 МСК
17.05.2017, 17:30 МСК
среда
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Урал
мин
1
Арапов
Дмитрий Арапов
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
12
Новиков
Александр Новиков
90
4
Балажиц
Грегор Балажиц
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
8
Павленко
Александр Павленко
90
6
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
17
Димитров
Николай Димитров
90
99
Манучарян
Эдгар Манучарян
46
18
Ильин
Владимир Ильин
90
Запасные
28
Заболотный
Николай Заболотный
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
27
Меркулов
Михаил Меркулов
13
Панков
Радован Панков
5
Динга
Доминик Динга
57
Фидлер
Артем Фидлер
32
Глушков
Никита Глушков
80
Ломакин
Александр Ломакин
53
Подоксенов
Сергей Подоксенов
11
Ставпец
Александр Ставпец
10
Лунгу
Чисамба Лунгу
79
Юсупов
Артём Юсупов
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
17
Михалик
Тарас Михалик
87
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
33'
33'
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
78'
78'
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
60
Миранчук
Антон Миранчук
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
44'
44'
90
60
Миранчук
Алексей Миранчук
79
7
Майкон
Майкон
90
Запасные
41
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
77
Коченков
Антон Коченков
55
Янбаев
Ренат Янбаев
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
3
Маргасов
Тимофей Маргасов
0
Лоськов
Дмитрий Лоськов
11
Касаев
Алан Касаев
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
36
Баринов
Дмитрий Баринов
57
Галаджан
Артем Галаджан