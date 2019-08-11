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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Смолов 17
Жемалетдинов 29
Крыховяк 76
Миранчук 78
4:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 5 тур
РПЛ,
5 тур
Россия
11 авг. 2019, 16:30 МСК
11.08.2019, 16:30 МСК
воскресенье
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
82
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
17
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
29'
29'
90
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
5
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
76'
76'
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
78'
78'
85
11
Миранчук
Антон Миранчук
79
9
Смолов
Федор Смолов
17'
17'
90
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
30
Медведев
Никита Медведев
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
3
Идову
Брайан Идову
84
Лысов
Михаил Лысов
34
Магкеев
Станислав Магкеев
4
Серкейра
Мурило Серкейра
94
Коломейцев
Александр Коломейцев
89
Дорофеев
Никита Дорофеев
67
Тугарев
Роман Тугарев
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
46
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
44
Егорычев
Андрей Егорычев
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
77
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
90
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
17
Димитров
Николай Димитров
90
20
Панюков
Андрей Панюков
46
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
19
Поляков
Денис Поляков
4
Мамин
Артем Мамин
21
Насыров
Исламжан Насыров
14
Бавин
Юрий Бавин
80
Магомадов
Чингиз Магомадов
13
Бумаль
Петрус Бумаль
69
Шаболин
Артем Шаболин
88
Погребняк
Павел Погребняк
11
Ильин
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