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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Фарфан 21
Миранчук 56
2:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Гилерме 32
РПЛ, 8 тур
РПЛ,
8 тур
Россия
26 авг. 2017, 20:00 МСК
26.08.2017, 20:00 МСК
суббота
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
32'
32'
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
60
Миранчук
Антон Миранчук
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
36
Баринов
Дмитрий Баринов
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
60
Миранчук
Алексей Миранчук
56'
56'
90
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
21'
21'
80
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
30
Медведев
Никита Медведев
17
Михалик
Тарас Михалик
29
Денисов
Виталий Денисов
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
84
Лысов
Михаил Лысов
11
Касаев
Алан Касаев
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
13
Корян
Аршак Корян
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
6
Бикфалви
Эрик Бикфалви
59
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
4
Балажиц
Грегор Балажиц
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
14
Бавин
Юрий Бавин
68
17
Димитров
Николай Димитров
90
9
Чантурия
Георгий Чантурия
74
18
Ильин
Владимир Ильин
90
Запасные
1
Арапов
Дмитрий Арапов
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
7
Данцев
Александр Данцев
28
Чернов
Никита Чернов
8
Павленко
Александр Павленко
20
Григорьев
Максим Григорьев
32
Глушков
Никита Глушков
94
Евсеев
Алексей Евсеев
90
Щербаков
Александр Щербаков
13
Бумаль
Петрус Бумаль