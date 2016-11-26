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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
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Матч завершен
Локомотив
Москва
Пейчинович 86
1:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Фидлер 90
РПЛ, 15 тур
РПЛ,
15 тур
Россия
26 нояб. 2016, 17:00 МСК
26.11.2016, 17:00 МСК
суббота
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
55
Янбаев
Ренат Янбаев
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
86'
86'
90
11
Касаев
Алан Касаев
56
27
Денисов
Игорь Денисов
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
75
19
Самедов
Александр Самедов
90
7
Майкон
Майкон
90
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
41
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
49
Шишкин
Роман Шишкин
17
Михалик
Тарас Михалик
15
Логашов
Арсений Логашов
42
Лапшов
Иван Лапшов
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
57
Галаджан
Артем Галаджан
32
Шкулетич
Петар Шкулетич
45
Хенти
Эзекиэль Хенти
Урал
мин
28
Заболотный
Николай Заболотный
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
5
Динга
Доминик Динга
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
11
Ставпец
Александр Ставпец
46
57
Фидлер
Артем Фидлер
90'
90'
90
8
Павленко
Александр Павленко
90
10
Лунгу
Чисамба Лунгу
90
39
Чантурия
Георгий Чантурия
59
9
Павлюченко
Роман Павлюченко
90
Запасные
1
Арапов
Дмитрий Арапов
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
2
Хозин
Владимир Хозин
27
Меркулов
Михаил Меркулов
13
Панков
Радован Панков
12
Новиков
Александр Новиков
77
Коробов
Дмитрий Коробов
85
Серченков
Сергей Серченков
90
Щербаков
Александр Щербаков
53
Подоксенов
Сергей Подоксенов
14
Бугуи
Жан-Жак Бугуи
86
Конате
Мохамед Конате