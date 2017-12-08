Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Англия
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Портнягин 30
1:1
Матч завершен
Арсенал
Тула
Джорджевич 73
РПЛ, 20 тур
РПЛ,
20 тур
Россия
8 дек. 2017, 17:30 МСК
8.12.2017, 17:30 МСК
пятница
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
28
Чернов
Никита Чернов
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
94
Евсеев
Алексей Евсеев
90
17
Димитров
Николай Димитров
90
9
Чантурия
Георгий Чантурия
80
88
Портнягин
Игорь Портнягин
30'
30'
90
Запасные
1
Арапов
Дмитрий Арапов
24
Жариков
Евгений Жариков
7
Данцев
Александр Данцев
5
Динга
Доминик Динга
14
Бавин
Юрий Бавин
90
Щербаков
Александр Щербаков
99
Манучарян
Эдгар Манучарян
Арсенал
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
55
Бурчану
Александру Бурчану
72
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
66
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
18
Джорджевич
Лука Джорджевич
73'
73'
90
10
Кангва
Эванс Кангва
64
Запасные
16
Березин
Алексей Березин
36
Левашов
Михаил Левашов
71
Денисов
Александр Денисов
14
Хагуш
Анри Хагуш
25
Ярмолицкий
Артем Ярмолицкий
87
Максимов
Илья Максимов
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
77
Александров
Михаил Александров
33
Сикоев
Асланбек Сикоев
19
Расич
Федерико Расич