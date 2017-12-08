Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Портнягин 30
1:1
Матч завершен
Арсенал
Тула
Джорджевич 73
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
8 дек. 2017, 17:30 МСК
8.12.2017, 17:30 МСК
пятница
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
28
Чернов
Никита Чернов
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
94
Евсеев
Алексей Евсеев
90
17
Димитров
Николай Димитров
90
9
Чантурия
Георгий Чантурия
80
88
Портнягин
Игорь Портнягин
30'
30'
90
Запасные
1
Арапов
Дмитрий Арапов
24
Жариков
Евгений Жариков
7
Данцев
Александр Данцев
5
Динга
Доминик Динга
14
Бавин
Юрий Бавин
90
Щербаков
Александр Щербаков
99
Манучарян
Эдгар Манучарян
Арсенал
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
55
Бурчану
Александру Бурчану
72
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
66
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
18
Джорджевич
Лука Джорджевич
73'
73'
90
10
Кангва
Эванс Кангва
64
Запасные
16
Березин
Алексей Березин
36
Левашов
Михаил Левашов
71
Денисов
Александр Денисов
14
Хагуш
Анри Хагуш
25
Ярмолицкий
Артем Ярмолицкий
87
Максимов
Илья Максимов
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
77
Александров
Михаил Александров
33
Сикоев
Асланбек Сикоев
19
Расич
Федерико Расич