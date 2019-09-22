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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Арсенал
Тула
Бауэр 25
1:1
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Аугустыняк 48
РПЛ, 10 тур
РПЛ,
10 тур
Россия
22 сент. 2019, 16:30 МСК
22.09.2019, 16:30 МСК
воскресенье
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
48
Луценко
Евгений Луценко
57
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
8
Григалава
Гиа Григалава
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
36
Левашов
Михаил Левашов
90
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
4
Бауэр
Роберт Бауэр
25'
25'
90
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
72
10
Кангва
Эванс Кангва
89
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
71
Денисов
Александр Денисов
14
Хагуш
Анри Хагуш
26
Коне
Бакари Коне
21
Альварес
Виктор Альварес
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
13
Володько
Максим Володько
5
Довбня
Александр Довбня
17
Аджоев
Гурам Аджоев
25
Кангва
Кингс Кангва
30
Тудоре
Александру Тудоре
22
Лесовой
Даниил Лесовой
Урал
мин
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
8
Емельянов
Роман Емельянов
90
17
Димитров
Николай Димитров
83
20
Панюков
Андрей Панюков
70
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
19
Поляков
Денис Поляков
90
14
Бавин
Юрий Бавин
46
11
Ильин
Владимир Ильин
90
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
90
6
Аугустыняк
Рафал Аугустыняк
48'
48'
90
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
4
Мамин
Артем Мамин
21
Насыров
Исламжан Насыров
57
Фидлер
Артем Фидлер
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
44
Егорычев
Андрей Егорычев
69
Шаболин
Артем Шаболин
88
Погребняк
Павел Погребняк
18
Кухарчик
Михал Кухарчик