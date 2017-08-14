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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Арсенал
Тула
Сунзу 5
Максимов 10
2:2
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Бикфалви 43
Евсеев 69
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
14 авг. 2017, 19:30 МСК
14.08.2017, 19:30 МСК
понедельник
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
71
Денисов
Александр Денисов
75
6
Беляев
Максим Беляев
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
5'
5'
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
87
Максимов
Илья Максимов
10'
10'
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
63
Шевченко
Игорь Шевченко
90
18
Джорджевич
Лука Джорджевич
90
Запасные
16
Березин
Алексей Березин
36
Левашов
Михаил Левашов
14
Хагуш
Анри Хагуш
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
55
Бурчану
Александру Бурчану
17
Аджоев
Гурам Аджоев
27
Мингазов
Артем Мингазов
33
Сикоев
Асланбек Сикоев
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
4
Балажиц
Грегор Балажиц
90
3
Ароян
Вараздат Ароян
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
20
Григорьев
Максим Григорьев
68
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
39
6
Бикфалви
Эрик Бикфалви
43'
43'
90
18
Ильин
Владимир Ильин
60
Запасные
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
1
Арапов
Дмитрий Арапов
27
Меркулов
Михаил Меркулов
28
Чернов
Никита Чернов
32
Глушков
Никита Глушков
94
Евсеев
Алексей Евсеев
69'
14
Бавин
Юрий Бавин
9
Чантурия
Георгий Чантурия
90
Щербаков
Александр Щербаков
88
Портнягин
Игорь Портнягин
79
Юсупов
Артём Юсупов