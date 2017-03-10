Матч завершен
Арсенал
Тула
Расич 19
Расич 62
2:0
Матч завершен
Урал
Екатеринбург
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
10 марта 2017, 19:00 МСК
10.03.2017, 19:00 МСК
пятница
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
98
Александров
Михаил Александров
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
51
Иванов
Иван Иванов
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
55
Бурчану
Александру Бурчану
90
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
26
Думбия
Мусса Думбия
81
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
90
19
Расич
Федерико Расич
62'
19'
62'
19'
74
Запасные
36
Левашов
Михаил Левашов
71
Денисов
Александр Денисов
2
Ершов
Иван Ершов
14
Хагуш
Анри Хагуш
21
Вергара
Жерсон Вергара
28
Рыжков
Владислав Рыжков
84
Власов
Олег Власов
20
Стеклов
Вадим Стеклов
79
Буранов
Данила Буранов
44
Аджоев
Гурам Аджоев
63
Шевченко
Игорь Шевченко
Урал
мин
28
Заболотный
Николай Заболотный
90
7
Данцев
Александр Данцев
90
12
Новиков
Александр Новиков
90
6
Балажиц
Грегор Балажиц
90
22
Кулаков
Денис Кулаков
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
5
Бикфалви
Эрик Бикфалви
90
17
Димитров
Николай Димитров
90
3
Лунгу
Чисамба Лунгу
90
18
Ильин
Владимир Ильин
61
Запасные
35
Арапов
Дмитрий Арапов
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
27
Меркулов
Михаил Меркулов
5
Динга
Доминик Динга
3
Табидзе
Джемал Табидзе
8
Павленко
Александр Павленко
80
Ломакин
Александр Ломакин
77
Коробов
Дмитрий Коробов
85
Серченков
Сергей Серченков
25
Ставпец
Александр Ставпец
99
Манучарян
Эдгар Манучарян
37
Юсупов
Артём Юсупов