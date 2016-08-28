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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Урал
Екатеринбург
Лунгу 87
1:1
Матч завершен
Арсенал
Тула
Власов 48
РПЛ, 5 тур
РПЛ,
5 тур
Россия
28 авг. 2016, 17:00 МСК
28.08.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Роман Галимов
Роман Галимов
Главный Судья
Составы
Урал
мин
1
Арапов
Дмитрий Арапов
90
7
Данцев
Александр Данцев
68
27
Меркулов
Михаил Меркулов
90
29
Фонтанелло
Пабло Фонтанелло
90
5
Динга
Доминик Динга
90
15
Кулаков
Денис Кулаков
90
57
Фидлер
Артем Фидлер
90
92
Емельянов
Роман Емельянов
90
8
Павленко
Александр Павленко
64
25
Жуков
Георгий Жуков
78
10
Лунгу
Чисамба Лунгу
87'
87'
90
Запасные
28
Заболотный
Николай Заболотный
96
Тимофеев
Андрей Тимофеев
13
Панков
Радован Панков
77
Коробов
Дмитрий Коробов
39
Чантурия
Георгий Чантурия
62
Гавтадзе
Резо Гавтадзе
85
Серченков
Сергей Серченков
90
Щербаков
Александр Щербаков
53
Подоксенов
Сергей Подоксенов
9
Павлюченко
Роман Павлюченко
11
Ставпец
Александр Ставпец
37
Юсупов
Артём Юсупов
Арсенал
мин
77
Фильцов
Александр Фильцов
90
22
Тесак
Лукаш Тесак
90
71
Денисов
Александр Денисов
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
29
Горбатюк
Александр Горбатюк
90
10
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
90
8
Шешуков
Александр Шешуков
90
20
Стеклов
Вадим Стеклов
90
28
Рыжков
Владислав Рыжков
69
84
Власов
Олег Власов
48'
48'
90
63
Шевченко
Игорь Шевченко
79
Запасные
36
Левашов
Михаил Левашов
2
Ершов
Иван Ершов
5
Хагуш
Анри Хагуш
4
Айдов
Дмитрий Айдов
15
Столяренко
Александр Столяренко
24
Смирнов
Дмитрий Смирнов
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
32
Горбанец
Андрей Горбанец
16
Фримпонг
Эммануэль Фримпонг
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
11
Аппаев
Хызыр Аппаев