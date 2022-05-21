Арсенал - Урал: 21 мая 2022 смотреть онлайн

Арсенал
Тула
-:-

Арсенал - Урал: 21 мая 2022 смотреть онлайн

Урал
Екатеринбург
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
21 мая 2022, -:- МСК
21.05.2022, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Арсенал
мин
50
Шамов
Егор Шамов
14
Хагуш
Анри Хагуш
6
Беляев
Максим Беляев
92
Рассказов
Николай Рассказов
10
Кангва
Эванс Кангва
21
Коновалов
Игорь Коновалов
20
Чаушич
Горан Чаушич
7
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
15
Ковалев
Юрий Ковалев
82
Хлусевич
Даниил Хлусевич
48
Луценко
Евгений Луценко
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
36
Левашов
Михаил Левашов
-
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
-
44
Кангва
Кингс Кангва
-
18
Громыко
Валерий Громыко
-
13
Панченко
Кирилл Панченко
-
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Урал
мин
31
Годзюр
Ярослав Годзюр
13
Калинин
Игорь Калинин
4
Страндберг
Стефан Страндберг
93
Герасимов
Алексей Герасимов
22
Адамов
Арсен Адамов
19
Мишкич
Даниэль Мишкич
21
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
5
Егорычев
Андрей Егорычев
18
Йовичич
Бранко Йовичич
10
Бикфалви
Эрик Бикфалви
40
Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов
Запасные
77
Баклов
Олег Баклов
-
15
Кулаков
Денис Кулаков
-
25
Кузьмичев
Иван Кузьмичев
-
30
Евсеев
Алексей Евсеев
-
55
Максименко
Артем Максименко
-
95
Магомадов
Чингиз Магомадов
-
58
Эль Кабир
Отман Эль Кабир
-
9
Погребняк
Павел Погребняк
-
20
Панюков
Андрей Панюков
-
17
Ибрахимай
Ильдрен Ибрахимай
-
Главный тренер
Юрий Матвеев

Прошлые матчи

04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
Урал
2 : 0
Арсенал
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 14:00
Урал
2
Арсенал
0
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
Арсенал
1 : 0
Урал
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
Арсенал
1
Урал
0
15.07.2020 15 июля 2020 ср 16:00
Урал
1 : 3
Арсенал
15.07.2020 15 июля 2020 ср 16:00
Урал
1
Арсенал
3
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 17:00
Урал
2(5) : 2(4)
Арсенал
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 17:00
Урал
2(5)
Арсенал
2(4)
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 16:30
Арсенал
1 : 1
Урал
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 16:30
Арсенал
1
Урал
1
15.05.2019 15 мая 2019 ср 19:00
Арсенал
2 : 2
Урал
15.05.2019 15 мая 2019 ср 19:00
Арсенал
2
Урал
2
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 14:00
Арсенал
0 : 0
Урал
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 14:00
Арсенал
0
Урал
0
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 17:00
Урал
1 : 0
Арсенал
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 17:00
Урал
1
Арсенал
0
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 11:30
Урал
2 : 1
Арсенал
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 11:30
Урал
2
Арсенал
1
08.12.2017 08 дек. 2017 пт 17:30
Урал
1 : 1
Арсенал
08.12.2017 08 дек. 2017 пт 17:30
Урал
1
Арсенал
1
14.08.2017 14 авг. 2017 пн 19:30
Арсенал
2 : 2
Урал
14.08.2017 14 авг. 2017 пн 19:30
Арсенал
2
Урал
2
10.03.2017 10 марта 2017 пт 19:00
Арсенал
2 : 0
Урал
10.03.2017 10 марта 2017 пт 19:00
Арсенал
2
Урал
0
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 17:00
Урал
1 : 1
Арсенал
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 17:00
Урал
1
Арсенал
1
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 13:30
Арсенал
1 : 2
Урал
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 13:30
Арсенал
1
Урал
2
24.10.2014 24 окт. 2014 пт 16:00
Урал
1 : 0
Арсенал
24.10.2014 24 окт. 2014 пт 16:00
Урал
1
Арсенал
0

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