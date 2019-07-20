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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Уфа
Уфа
Карп 29
Табидзе 40
2:3
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Намли 52
Вилена 76
Табидзе 86
РПЛ, 2 тур
РПЛ,
2 тур
Россия
20 июля 2019, 14:00 МСК
20.07.2019, 14:00 МСК
суббота
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
33
Сухов
Александр Сухов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
99
Козлов
Андрей Козлов
72
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
77
Алиев
Азер Алиев
90
74
Фомин
Даниил Фомин
90
8
Карп
Кэтэлин Карп
29'
29'
84
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
1
Чернов
Алексей Чернов
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
40'
86'
40'
86'
90
10
Тилль
Оливье Тилль
84
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
3
Аликин
Павел Аликин
34
Мохбалиев
Тургай Мохбалиев
13
Засеев
Азамат Засеев
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
57
Кротов
Вячеслав Кротов
99
Емельянов
Данила Емельянов
11
Бизяк
Ловро Бизяк
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
Краснодар
мин
77
Камболов
Руслан Камболов
90
9
Ари
Ари
90
98
Петров
Сергей Петров
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
52
Вилена
Тонни Вилена
76'
76'
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
5
Спайич
Урош Спайич
90
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
10
Вандерсон
Вандерсон
90
14
Ольссон
Кристоффер Ольссон
66
21
Намли
Юнес Намли
52'
52'
70
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
1
Крицюк
Станислав Крицюк
3
Фьолусон
Йон Гудни Фьолусон
89
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
47
Уткин
Даниил Уткин
33
Берг
Маркус Берг
17
Игнатьев
Иван Игнатьев
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
19
Иван
Андрей Иван