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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Уфа
Уфа
0:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Смолов 75
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
10 сент. 2017, 16:30 МСК
10.09.2017, 16:30 МСК
воскресенье
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
13
Засеев
Азамат Засеев
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
60
Зубарев
Владимир Зубарев
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
98
Обляков
Иван Обляков
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
20
Тумасян
Денис Тумасян
4
Никитин
Алексей Никитин
55
Табидзе
Джемал Табидзе
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
8
Карп
Кэтэлин Карп
6
Салатич
Веролюб Салатич
57
Кротов
Вячеслав Кротов
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
21
Фатай
Кеинде Фатай
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
30
Шишкин
Роман Шишкин
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
98
Петров
Сергей Петров
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
90
15
Жигулев
Илья Жигулев
90
33
Перейра
Маурисио Перейра
90
16
Классон
Виктор Классон
90
10
Смолов
Федор Смолов
75'
75'
90
Запасные
39
Сафонов
Матвей Сафонов
52
Латышонок
Евгений Латышонок
55
Янбаев
Ренат Янбаев
12
Рамирес
Кристиан Рамирес
26
Грицаенко
Алексей Грицаенко
17
Мамаев
Павел Мамаев
77
Каборе
Шарль Каборе
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
7
Вандерсон
Вандерсон
9
Иван
Андрей Иван