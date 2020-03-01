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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
Берг 68
Ари 83
2:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 20 тур
РПЛ,
20 тур
Россия
1 марта 2020, 16:30 МСК
1.03.2020, 16:30 МСК
воскресенье
Станислав Васильев
Станислав Васильев
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
99
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
9
Ари
Ари
83'
83'
90
98
Петров
Сергей Петров
90
6
Рамирес
Кристиан Рамирес
90
2
Сорокин
Егор Сорокин
90
39
Сафонов
Матвей Сафонов
90
10
Вандерсон
Вандерсон
88
17
Ольссон
Кристоффер Ольссон
90
70
Уткин
Даниил Уткин
57
53
Черников
Александр Черников
46
17
Кайо
Кайо
90
Запасные
88
Синицын
Андрей Синицын
66
Адамов
Денис Адамов
82
Бородин
Сергей Бородин
40
Ивашин
Андрей Ивашин
20
Жигулев
Илья Жигулев
62
Мацукатов
Алекс Мацукатов
33
Берг
Маркус Берг
68'
93
Сулейманов
Магомед-Шапи Сулейманов
60
Сергеев
Никита Сергеев
67
Кутовой
Максим Кутовой
Уфа
мин
33
Сухов
Александр Сухов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
31
Беленов
Александр Беленов
90
57
Кротов
Вячеслав Кротов
69
77
Алиев
Азер Алиев
90
74
Фомин
Даниил Фомин
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
29
Тилль
Оливье Тилль
79
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
11
Бизяк
Ловро Бизяк
75
6
Урунов
Остон Урунов
90
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
4
Никитин
Алексей Никитин
3
Аликин
Павел Аликин
3
Терентьев
Денис Терентьев
15
Пуцко
Александр Пуцко
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
13
Фольмер
Кирилл Фольмер
9
Козлов
Андрей Козлов
99
Емельянов
Данила Емельянов
19
Агаларов
Гамид Агаларов
32
Вомбергар
Андрес Вомбергар
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани