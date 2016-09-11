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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Уфа
Уфа
0:0
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
11 сент. 2016, 14:00 МСК
11.09.2016, 14:00 МСК
воскресенье
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
71
Лунев
Андрей Лунев
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
20
Тумасян
Денис Тумасян
90
5
Васин
Виктор Васин
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
13
Засеев
Азамат Засеев
90
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
53
98
Обляков
Иван Обляков
82
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
71
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
1
Бородько
Михаил Бородько
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
2
Филин
Александр Филин
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
60
Зубарев
Владимир Зубарев
77
Батютин
Андрей Батютин
11
Карлос
Диего Карлос
57
Кротов
Вячеслав Кротов
21
Фатай
Кеинде Фатай
10
Марсиньо
Марсиньо
Краснодар
мин
1
Крицюк
Станислав Крицюк
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
3
Налдо
Налдо
90
17
Калешин
Виталий Калешин
90
98
Петров
Сергей Петров
90
8
Газинский
Юрий Газинский
90
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
64
38
Куасси
Эбуэ Куасси
73
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
90
90
Смолов
Федор Смолов
90
9
Ари
Ари
64
Запасные
66
Адамов
Денис Адамов
88
Синицын
Андрей Синицын
6
Гранквист
Андреас Гранквист
55
Енджейчик
Артур Енджейчик
18
Быстров
Владимир Быстров
7
Мамаев
Павел Мамаев
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
10
Ахмедов
Одил Ахмедов
33
Перейра
Маурисио Перейра