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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
0:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 20 тур
РПЛ,
20 тур
Россия
19 марта 2017, 16:30 МСК
19.03.2017, 16:30 МСК
воскресенье
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
30
Шишкин
Роман Шишкин
58
17
Калешин
Виталий Калешин
90
98
Петров
Сергей Петров
90
16
Классон
Виктор Классон
79
77
Каборе
Шарль Каборе
90
47
Жигулев
Илья Жигулев
46
33
Перейра
Маурисио Перейра
90
14
Вандерсон
Вандерсон
90
Запасные
52
Латышонок
Евгений Латышонок
1
Крицюк
Станислав Крицюк
3
Налдо
Налдо
5
Торбинский
Дмитрий Торбинский
18
Быстров
Владимир Быстров
7
Мамаев
Павел Мамаев
8
Газинский
Юрий Газинский
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
11
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
20
Комличенко
Николай Комличенко
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
45
Пуцко
Александр Пуцко
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
13
Засеев
Азамат Засеев
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
67
93
Карп
Кэтэлин Карп
61
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
81
21
Фатай
Кеинде Фатай
90
Запасные
1
Бородько
Михаил Бородько
88
Шелия
Гиорги Шелия
5
Йокич
Боян Йокич
4
Никитин
Алексей Никитин
2
Филин
Александр Филин
22
Патрашко
Виктор Патрашко
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
60
Зубарев
Владимир Зубарев
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
87
Безденежных
Игорь Безденежных
98
Обляков
Иван Обляков
93
Кротов
Вячеслав Кротов