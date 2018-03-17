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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Краснодар
Краснодар
0:1
Матч завершен
Уфа
Уфа
Пауревич 72
РПЛ, 23 тур
РПЛ,
23 тур
Россия
17 марта 2018, 16:30 МСК
17.03.2018, 16:30 МСК
суббота
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Краснодар
мин
88
Синицын
Андрей Синицын
90
12
Рамирес
Кристиан Рамирес
76
6
Гранквист
Андреас Гранквист
90
4
Мартынович
Александр Мартынович
90
98
Петров
Сергей Петров
90
16
Классон
Виктор Классон
90
77
Каборе
Шарль Каборе
58
8
Газинский
Юрий Газинский
90
17
Мамаев
Павел Мамаев
70
18
Шатов
Олег Шатов
90
10
Смолов
Федор Смолов
90
Запасные
1
Крицюк
Станислав Крицюк
66
Адамов
Денис Адамов
30
Шишкин
Роман Шишкин
55
Янбаев
Ренат Янбаев
26
Грицаенко
Алексей Грицаенко
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
21
Лаборде
Рикардо Лаборде
7
Вандерсон
Вандерсон
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
72'
72'
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
64
6
Салатич
Веролюб Салатич
90
98
Обляков
Иван Обляков
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
71
Запасные
1
Чернов
Алексей Чернов
88
Шелия
Гиорги Шелия
33
Сухов
Александр Сухов
3
Аликин
Павел Аликин
13
Засеев
Азамат Засеев
8
Карп
Кэтэлин Карп
21
Фатай
Кеинде Фатай
10
Сейдахмет
Еркебулан Сейдахмет