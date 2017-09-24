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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Волейбол
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Матч завершен
Уфа
Уфа
Игбун 77
1:0
Матч завершен
Арсенал
Тула
РПЛ, 11 тур
РПЛ,
11 тур
Россия
24 сент. 2017, 16:30 МСК
24.09.2017, 16:30 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
20
Тумасян
Денис Тумасян
79
55
Табидзе
Джемал Табидзе
86
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
90
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
21
Фатай
Кеинде Фатай
72
44
Игбун
Сильвестр Игбун
77'
77'
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
33
Сухов
Александр Сухов
4
Никитин
Алексей Никитин
13
Засеев
Азамат Засеев
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
60
Зубарев
Владимир Зубарев
8
Карп
Кэтэлин Карп
98
Обляков
Иван Обляков
57
Кротов
Вячеслав Кротов
99
Абдулавов
Исламнур Абдулавов
Арсенал
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
77
Александров
Михаил Александров
81
6
Беляев
Максим Беляев
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
55
Бурчану
Александру Бурчану
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
88
Шевченко
Игорь Шевченко
90
18
Джорджевич
Лука Джорджевич
90
Запасные
16
Березин
Алексей Березин
36
Левашов
Михаил Левашов
71
Денисов
Александр Денисов
14
Хагуш
Анри Хагуш
25
Ярмолицкий
Артем Ярмолицкий
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
19
Расич
Федерико Расич
10
Кангва
Эванс Кангва