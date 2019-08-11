Матч завершен
Арсенал
Тула
Альварес 28
1:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 5 тур

РПЛ,

5 тур

Россия
11 авг. 2019, 14:00 МСК
11.08.2019, 14:00 МСК
воскресенье
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
48
Луценко
Евгений Луценко
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
85
8
Григалава
Гиа Григалава
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
36
Левашов
Михаил Левашов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
28'
28'
90
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
27
Ломовицкий
Александр Ломовицкий
68
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
22
Лесовой
Даниил Лесовой
90
Запасные
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
50
Шамов
Егор Шамов
71
Денисов
Александр Денисов
26
Коне
Бакари Коне
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
11
Ткачев
Сергей Ткачев
13
Володько
Максим Володько
5
Довбня
Александр Довбня
28
Пантелеев
Владислав Пантелеев
17
Аджоев
Гурам Аджоев
25
Кангва
Кингс Кангва
29
Банда
Ламек Банда
Уфа
мин
33
Сухов
Александр Сухов
90
31
Беленов
Александр Беленов
90
99
Козлов
Андрей Козлов
90
15
Пуцко
Александр Пуцко
87
77
Алиев
Азер Алиев
90
74
Фомин
Даниил Фомин
90
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
60
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
10
Тилль
Оливье Тилль
46
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
1
Чернов
Алексей Чернов
3
Аликин
Павел Аликин
34
Мохбалиев
Тургай Мохбалиев
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
22
Голубев
Артем Голубев
57
Кротов
Вячеслав Кротов
99
Емельянов
Данила Емельянов
11
Бизяк
Ловро Бизяк
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани