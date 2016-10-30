Матч завершен
Арсенал
Тула
0:2
Матч завершен
Уфа
Уфа
Игбун 45
Фатай 80
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
30 окт. 2016, 14:30 МСК
30.10.2016, 14:30 МСК
воскресенье
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
36
Левашов
Михаил Левашов
90
22
Тесак
Лукаш Тесак
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
29
Горбатюк
Александр Горбатюк
90
21
Вергара
Жерсон Вергара
85
5
Хагуш
Анри Хагуш
90
10
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс
90
20
Стеклов
Вадим Стеклов
90
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
90
23
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
58
Запасные
77
Фильцов
Александр Фильцов
31
Березин
Алексей Березин
71
Денисов
Александр Денисов
2
Ершов
Иван Ершов
4
Айдов
Дмитрий Айдов
8
Шешуков
Александр Шешуков
32
Горбанец
Андрей Горбанец
84
Власов
Олег Власов
16
Фримпонг
Эммануэль Фримпонг
11
Аппаев
Хызыр Аппаев
Уфа
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
33
Сухов
Александр Сухов
90
5
Васин
Виктор Васин
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
13
Засеев
Азамат Засеев
86
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
79
87
Безденежных
Игорь Безденежных
90
21
Фатай
Кеинде Фатай
80'
80'
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
45'
45'
74
Запасные
1
Бородько
Михаил Бородько
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
60
Зубарев
Владимир Зубарев
98
Обляков
Иван Обляков
77
Батютин
Андрей Батютин
11
Карлос
Диего Карлос
57
Кротов
Вячеслав Кротов
10
Марсиньо
Марсиньо