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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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ЧГК
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Матч завершен
Арсенал
Тула
Горбатенко 3
Горбатенко 72
2:1
Матч завершен
Уфа
Уфа
Стоцкий 16
РПЛ, 25 тур
РПЛ,
25 тур
Россия
7 апр. 2018, 19:00 МСК
7.04.2018, 19:00 МСК
суббота
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
36
Левашов
Михаил Левашов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
14
Хагуш
Анри Хагуш
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
3'
72'
3', 72'
90
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
24
Дзюба
Артем Дзюба
90
10
Кангва
Эванс Кангва
75
Запасные
16
Березин
Алексей Березин
1
Обухов
Игорь Обухов
71
Денисов
Александр Денисов
52
Новосельцев
Иван Новосельцев
77
Александров
Михаил Александров
22
Буранов
Данила Буранов
17
Аджоев
Гурам Аджоев
80
Ивакин
Ярослав Ивакин
88
Шевченко
Игорь Шевченко
19
Расич
Федерико Расич
Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
5
Йокич
Боян Йокич
81
4
Никитин
Алексей Никитин
90
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
90
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
6
Салатич
Веролюб Салатич
90
98
Обляков
Иван Обляков
68
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
16'
16'
90
Запасные
88
Шелия
Гиорги Шелия
1
Чернов
Алексей Чернов
33
Сухов
Александр Сухов
20
Тумасян
Денис Тумасян
3
Аликин
Павел Аликин
13
Засеев
Азамат Засеев
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
8
Карп
Кэтэлин Карп
21
Фатай
Кеинде Фатай
44
Игбун
Сильвестр Игбун
10
Сейдахмет
Еркебулан Сейдахмет