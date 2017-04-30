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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Уфа
Уфа
Сухов 90
1:0
Матч завершен
Арсенал
Тула
РПЛ, 26 тур
РПЛ,
26 тур
Россия
30 апр. 2017, 14:30 МСК
30.04.2017, 14:30 МСК
воскресенье
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
33
Сухов
Александр Сухов
90'
90'
90
4
Никитин
Алексей Никитин
90
3
Аликин
Павел Аликин
90
13
Засеев
Азамат Засеев
76
19
Пауревич
Иван Пауревич
90
93
Карп
Кэтэлин Карп
90
98
Обляков
Иван Обляков
82
39
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
90
Запасные
1
Бородько
Михаил Бородько
31
Беленов
Александр Беленов
20
Тумасян
Денис Тумасян
45
Пуцко
Александр Пуцко
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
2
Филин
Александр Филин
70
Сафрониди
Николай Сафрониди
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
60
Зубарев
Владимир Зубарев
93
Кротов
Вячеслав Кротов
Арсенал
мин
30
Габулов
Владимир Габулов
90
98
Александров
Михаил Александров
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
45
21
Вергара
Жерсон Вергара
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
55
Бурчану
Александру Бурчану
90
78
Максимов
Илья Максимов
57
26
Думбия
Мусса Думбия
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
83
63
Шевченко
Игорь Шевченко
90
Запасные
36
Левашов
Михаил Левашов
71
Денисов
Александр Денисов
2
Ершов
Иван Ершов
14
Хагуш
Анри Хагуш
51
Иванов
Иван Иванов
39
Горбатенко
Игорь Горбатенко
28
Рыжков
Владислав Рыжков
84
Власов
Олег Власов
44
Аджоев
Гурам Аджоев
19
Расич
Федерико Расич