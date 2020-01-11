Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
0:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Фирмино 37
АПЛ, 22 тур

АПЛ,

22 тур

Англия
11 янв. 2020, 20:30 МСК
11.01.2020, 20:30 МСК
суббота
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
22
Газзанига
Пауло Газзанига
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
69
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
39
Танганга
Джафет Танганга
90
24
Орье
Серж Орье
90
29
Уинкс
Гарри Уинкс
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
69
20
Алли
Деле Алли
90
27
Моура
Лукас Моура
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
Запасные
5
Вертонген
Ян Вертонген
15
Дайер
Эрик Дайер
19
Сессеньон
Райан Сессеньон
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
52
Скипп
Оливер Скипп
11
Ламела
Эрик Ламела
Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
61
10
Мане
Садио Мане
81
9
Фирмино
Роберто Фирмино
37'
37'
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
49
Уильямс
Джордан Уильямс
7
Милнер
Джеймс Милнер
20
Лаллана
Адам Лаллана
23
Шакири
Джердан Шакири
18
Минамино
Такуми Минамино
27
Ориги
Дивок Ориги