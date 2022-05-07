Ливерпуль - Тоттенхэм: 07 мая 2022 смотреть онлайн

Ливерпуль
Ливерпуль
-:-

Ливерпуль - Тоттенхэм: 07 мая 2022 смотреть онлайн

Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 36 тур

АПЛ,

36 тур

Англия
7 мая 2022, 17:00 МСК
7.05.2022, 17:00 МСК
суббота
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События
Прошлые матчи
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Травмы
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Предварительный состав

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Ливерпуль
мин
1
Алисон
Алисон
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
46
Уильямс
Рис Уильямс
47
Филлипс
Натаниэль Филлипс
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
10
Мане
Садио Мане
3
Фабиньо
Фабиньо
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
9
Фирмино
Роберто Фирмино
11
Салах
Мохамед Салах
Запасные
13
Адриан
Адриан
-
21
Цимикас
Константинос Цимикас
-
76
Уильямс
Неко Уильямс
-
7
Милнер
Джеймс Милнер
-
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
-
23
Шакири
Джердан Шакири
-
20
Жота
Диогу Жота
-
17
Джонс
Кертис Джонс
-
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
-
Главный тренер
Юрген Клопп
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
7
Сон
Хын-Мин Сон
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
14
Родон
Джо Родон
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
11
Ламела
Эрик Ламела
-
27
Моура
Лукас Моура
-
45
Винисиус
Карлос Винисиус
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
57
Nile John
Nile John
-
Главный тренер
Райан Мэйсон

Прошлые матчи

28.01.2021 28 янв. 2021 чт 23:00
Тоттенхэм
1 : 3
Ливерпуль
28.01.2021 28 янв. 2021 чт 23:00
Тоттенхэм
1
Ливерпуль
3
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Ливерпуль
2 : 1
Тоттенхэм
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Ливерпуль
2
Тоттенхэм
1
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 20:30
Тоттенхэм
0 : 1
Ливерпуль
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 20:30
Тоттенхэм
0
Ливерпуль
1
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 19:30
Ливерпуль
2 : 1
Тоттенхэм
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 19:30
Ливерпуль
2
Тоттенхэм
1
01.06.2019 01 июня 2019 сб 22:00
Тоттенхэм
0 : 2
Ливерпуль
01.06.2019 01 июня 2019 сб 22:00
Тоттенхэм
0
Ливерпуль
2
31.03.2019 31 марта 2019 вс 18:30
Ливерпуль
2 : 1
Тоттенхэм
31.03.2019 31 марта 2019 вс 18:30
Ливерпуль
2
Тоттенхэм
1
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 14:30
Тоттенхэм
1 : 2
Ливерпуль
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 14:30
Тоттенхэм
1
Ливерпуль
2
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 19:30
Ливерпуль
2 : 2
Тоттенхэм
04.02.2018 04 февр. 2018 вс 19:30
Ливерпуль
2
Тоттенхэм
2
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 18:00
Тоттенхэм
4 : 1
Ливерпуль
22.10.2017 22 окт. 2017 вс 18:00
Тоттенхэм
4
Ливерпуль
1
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 20:30
Ливерпуль
2 : 0
Тоттенхэм
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 20:30
Ливерпуль
2
Тоттенхэм
0
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 14:30
Тоттенхэм
1 : 1
Ливерпуль
27.08.2016 27 авг. 2016 сб 14:30
Тоттенхэм
1
Ливерпуль
1
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 19:30
Ливерпуль
1 : 1
Тоттенхэм
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 19:30
Ливерпуль
1
Тоттенхэм
1
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 14:45
Тоттенхэм
0 : 0
Ливерпуль
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 14:45
Тоттенхэм
0
Ливерпуль
0
10.02.2015 10 февр. 2015 вт 23:00
Ливерпуль
3 : 2
Тоттенхэм
10.02.2015 10 февр. 2015 вт 23:00
Ливерпуль
3
Тоттенхэм
2
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 15:30
Тоттенхэм
0 : 3
Ливерпуль
31.08.2014 31 авг. 2014 вс 15:30
Тоттенхэм
0
Ливерпуль
3
30.03.2014 30 марта 2014 вс 18:00
Ливерпуль
4 : 0
Тоттенхэм
30.03.2014 30 марта 2014 вс 18:00
Ливерпуль
4
Тоттенхэм
0
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 19:00
Тоттенхэм
0 : 5
Ливерпуль
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 19:00
Тоттенхэм
0
Ливерпуль
5
10.03.2013 10 марта 2013 вс 19:00
Ливерпуль
3 : 2
Тоттенхэм
10.03.2013 10 марта 2013 вс 19:00
Ливерпуль
3
Тоттенхэм
2
28.11.2012 28 нояб. 2012 ср 22:45
Тоттенхэм
2 : 1
Ливерпуль
28.11.2012 28 нояб. 2012 ср 22:45
Тоттенхэм
2
Ливерпуль
1
06.02.2012 06 февр. 2012 пн 22:59
Ливерпуль
0 : 0
Тоттенхэм
06.02.2012 06 февр. 2012 пн 22:59
Ливерпуль
0
Тоттенхэм
0

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23 мая, 20:45
«Уверен, что отец празднует на небесах». Вратарь Алиссон забил победный гол за «Ливерпуль»
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16 мая, 21:04
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13 мая, 21:08
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05 мая, 23:19
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21 июня, 20:27
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23 мая, 19:57
«Манчестер Сити», «МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» вышли в группу Лиги чемпионов на следующий сезон
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