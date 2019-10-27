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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Хендерсон 52
Салах 75
2:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 1
АПЛ, 10 тур
АПЛ,
10 тур
Англия
27 окт. 2019, 19:30 МСК
27.10.2019, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Ливерпуль
мин
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
52'
52'
90
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
3
Фабиньо
Фабиньо
90
11
Салах
Мохамед Салах
75'
75'
90
10
Мане
Садио Мане
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
1
Алисон
Алисон
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
Запасные
13
Адриан
Адриан
12
Гомес
Джо Гомес
7
Милнер
Джеймс Милнер
20
Лаллана
Адам Лаллана
8
Кейта
Наби Кейта
15
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
27
Ориги
Дивок Ориги
Тоттенхэм
мин
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
24
Орье
Серж Орье
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
10
Кейн
Гарри Кейн
1'
1'
90
22
Газзанига
Пауло Газзанига
90
8
Уинкс
Гарри Уинкс
90
20
Алли
Деле Алли
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
Запасные
5
Вертонген
Ян Вертонген
33
Дэвис
Бен Дэвис
15
Дайер
Эрик Дайер
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
27
Моура
Лукас Моура