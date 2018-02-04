Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 3
Салах 90
2:2
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Ваньяма 80
Кейн 90
АПЛ, 26 тур

АПЛ,

26 тур

Англия
4 февр. 2018, 19:30 МСК
4.02.2018, 19:30 МСК
воскресенье
Джонатан Мосс
Джонатан Мосс
Главный Судья
Составы
Ливерпуль
мин
1
Кариус
Лорис Кариус
90
26
Робертсон
Эндрю Робертсон
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
4
ван Дейк
Вирджил ван Дейк
90
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
90
23
Джан
Эмре Джан
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
78
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
65
19
Мане
Садио Мане
65
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
11
Салах
Мохамед Салах
3'
90'
3', 90'
90
Запасные
22
Миньоле
Симон Миньоле
32
Матип
Жоэль Матип
18
Морено
Альберто Морено
5
Вейналдум
Джорджиньо Вейналдум
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
28
Ингс
Дэнни Ингс
29
Соланке
Доминик Соланке
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
71
2
Триппьер
Киран Триппьер
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
79
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90'
90'
90
20
Алли
Деле Алли
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
24
Орье
Серж Орье
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
80'
29
Уинкс
Гарри Уинкс
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
11
Ламела
Эрик Ламела