Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 4
Сон 12
Алли 45
Кейн 56
4:1
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Салах 24
АПЛ, 9 тур

АПЛ,

9 тур

Англия
22 окт. 2017, 18:00 МСК
22.10.2017, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
24
Орье
Серж Орье
90
2
Триппьер
Киран Триппьер
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
29
Уинкс
Гарри Уинкс
90
20
Алли
Деле Алли
45'
45'
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
12'
12'
90
10
Кейн
Гарри Кейн
4'
56'
4', 56'
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
3
Роуз
Дэнни Роуз
33
Дэвис
Бен Дэвис
15
Дайер
Эрик Дайер
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
14
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
Ливерпуль
мин
22
Миньоле
Симон Миньоле
90
6
Ловрен
Деян Ловрен
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
18
Морено
Альберто Морено
90
12
Гомес
Джо Гомес
90
7
Милнер
Джеймс Милнер
90
14
Хендерсон
Джордан Хендерсон
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
23
Джан
Эмре Джан
90
9
Фирмино
Роберто Фирмино
90
11
Салах
Мохамед Салах
24'
24'
90
Запасные
1
Кариус
Лорис Кариус
17
Клаван
Рагнар Клаван
66
Александер-Арнольд
Трент Александер-Арнольд
16
Груйич
Марко Груйич
15
Старридж
Даниэль Старридж
21
Окслэд-Чемберлен
Алекс Окслэд-Чемберлен
29
Соланке
Доминик Соланке