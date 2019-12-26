Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 53
Алли 72
2:1
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Уэбстер 37
АПЛ, 19 тур

АПЛ,

19 тур

Англия
26 дек. 2019, 15:30 МСК
26.12.2019, 15:30 МСК
четверг
Составы
Тоттенхэм
мин
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
24
Орье
Серж Орье
90
10
Кейн
Гарри Кейн
53'
53'
90
27
Моура
Лукас Моура
90
22
Газзанига
Пауло Газзанига
90
8
Уинкс
Гарри Уинкс
90
20
Алли
Деле Алли
72'
72'
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
19
Сессеньон
Райан Сессеньон
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
15
Дайер
Эрик Дайер
21
Фойт
Хуан Фойт
39
Танганга
Джафет Танганга
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
11
Ламела
Эрик Ламела
Брайтон & Хов
мин
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
18
Моуй
Аарон Моуй
90
4
Даффи
Шейн Даффи
90
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
33
Берн
Дэн Берн
90
1
Райан
Мэтью Райан
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
30
Бернардо
Бернардо
90
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
37'
37'
90
44
Коннолли
Аарон Коннолли
90
46
Альсате
Стивен Альсате
90
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
22
Монтойя
Мартин Монтойя
24
Проппер
Дэйви Проппер
8
Биссума
Ив Биссума
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
11
Троссард
Леандро Троссард
7
Мопе
Нил Мопе