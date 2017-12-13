Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Орье 40
Сон 88
2:0
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
АПЛ, 17 тур

АПЛ,

17 тур

Англия
13 дек. 2017, 23:00 МСК
13.12.2017, 23:00 МСК
среда
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
24
Орье
Серж Орье
40'
40'
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
29
Уинкс
Гарри Уинкс
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
88'
88'
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
11
Ламела
Эрик Ламела
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
33
Дэвис
Бен Дэвис
2
Триппьер
Киран Триппьер
21
Фойт
Хуан Фойт
19
Дембеле
Мусса Дембеле
20
Алли
Деле Алли
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
3
Бонг
Гаэтан Бонг
90
22
Даффи
Шейн Даффи
90
5
Данк
Льюис Данк
90
7
Каял
Бирам Каял
90
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Кноккарт
Антони Кноккарт
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
10
Хемед
Томер Хемед
90
19
Искьердо
Хосе Искьердо
90
Запасные
26
Крул
Тим Крул
2
Бруно
Бруно
18
Голдсон
Коннор Голдсон
13
Гросс
Паскаль Гросс
20
Мач
Солли Мач
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
37
Браун
Исайя Браун