Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Мопе 3
Коннолли 32
Коннолли 65
3:0
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 8 тур

АПЛ,

8 тур

Англия
5 окт. 2019, 14:30 МСК
5.10.2019, 14:30 МСК
суббота
Составы
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
22
Монтойя
Мартин Монтойя
90
33
Берн
Дэн Берн
90
5
Данк
Льюис Данк
90
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
18
Моуй
Аарон Моуй
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
46
Альсате
Стивен Альсате
90
7
Мопе
Нил Мопе
3'
3'
90
44
Коннолли
Аарон Коннолли
32'
65'
32', 65'
90
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
3
Бонг
Гаэтан Бонг
14
Балогун
Леон Балогун
20
Мач
Солли Мач
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
8
Биссума
Ив Биссума
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
11
Ламела
Эрик Ламела
90
Запасные
22
Газзанига
Пауло Газзанига
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
21
Фойт
Хуан Фойт
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
29
Скипп
Оливер Скипп
27
Моура
Лукас Моура