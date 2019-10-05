Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Кения
Ирландия
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Мопе 3
Коннолли 32
Коннолли 65
3:0
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
АПЛ, 8 тур
АПЛ,
8 тур
Англия
5 окт. 2019, 14:30 МСК
5.10.2019, 14:30 МСК
суббота
Составы
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
22
Монтойя
Мартин Монтойя
90
33
Берн
Дэн Берн
90
5
Данк
Льюис Данк
90
15
Уэбстер
Адам Уэбстер
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
18
Моуй
Аарон Моуй
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
46
Альсате
Стивен Альсате
90
7
Мопе
Нил Мопе
3'
3'
90
44
Коннолли
Аарон Коннолли
32'
65'
32', 65'
90
Запасные
27
Баттон
Дэвид Баттон
3
Бонг
Гаэтан Бонг
14
Балогун
Леон Балогун
20
Мач
Солли Мач
16
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
8
Биссума
Ив Биссума
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
11
Ламела
Эрик Ламела
90
Запасные
22
Газзанига
Пауло Газзанига
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
21
Фойт
Хуан Фойт
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
29
Скипп
Оливер Скипп
27
Моура
Лукас Моура