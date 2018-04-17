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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Гросс 50
1:1
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Кейн 48
АПЛ, 35 тур
АПЛ,
35 тур
Англия
17 апр. 2018, 21:45 МСК
17.04.2018, 21:45 МСК
вторник
Составы
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
3
Бонг
Гаэтан Бонг
90
2
Бруно
Бруно
90
22
Даффи
Шейн Даффи
90
5
Данк
Льюис Данк
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
50'
50'
90
7
Каял
Бирам Каял
90
11
Кноккарт
Антони Кноккарт
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
90
19
Искьердо
Хосе Искьердо
90
Запасные
26
Крул
Тим Крул
18
Голдсон
Коннор Голдсон
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
20
Мач
Солли Мач
16
Ульоа
Леонардо Ульоа
25
Локадия
Юрген Локадия
9
Бэлдок
Сэм Бэлдок
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
24
Орье
Серж Орье
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
90
10
Кейн
Гарри Кейн
48'
48'
90
27
Моура
Лукас Моура
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
15
Дайер
Эрик Дайер
2
Триппьер
Киран Триппьер
21
Фойт
Хуан Фойт
19
Дембеле
Мусса Дембеле
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
11
Ламела
Эрик Ламела