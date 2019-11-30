Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Алли 21
Алли 50
Сиссоко 69
3:2
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Уилсон 73
Уилсон 90
АПЛ, 14 тур

АПЛ,

14 тур

Англия
30 нояб. 2019, 18:00 МСК
30.11.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Тоттенхэм
мин
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
69'
69'
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
24
Орье
Серж Орье
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
88
10
Кейн
Гарри Кейн
90
22
Газзанига
Пауло Газзанига
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
20
Алли
Деле Алли
21'
50'
21', 50'
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
74
Запасные
3
Роуз
Дэнни Роуз
16
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
8
Уинкс
Гарри Уинкс
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
27
Моура
Лукас Моура
Борнмут
мин
5
Аке
Натан Аке
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
3
Кук
Стив Кук
90
9
Соланке
Доминик Соланке
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
63
8
Лерма
Жефферсон Лерма
90
16
Кук
Льюис Кук
74
17
Стейси
Джек Стейси
90
21
Рико
Диего Рико
90
14
Греневельд
Арно Греневельд
90
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
33
Мепхам
Крис Мепхам
25
Симпсон
Джек Симпсон
4
Гослинг
Дэн Гослинг
22
Уилсон
Харри Уилсон
73', 90'
53
Килкенни
Гэвин Килкенни