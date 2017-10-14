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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Эриксен 47
1:0
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
АПЛ, 8 тур
АПЛ,
8 тур
Англия
14 окт. 2017, 17:00 МСК
14.10.2017, 17:00 МСК
суббота
Роберт Мэдли
Роберт Мэдли
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
75
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
2
Триппьер
Киран Триппьер
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
47'
47'
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
29
Уинкс
Гарри Уинкс
90
20
Алли
Деле Алли
90
10
Кейн
Гарри Кейн
85
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
24
Орье
Серж Орье
37
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
21
Фойт
Хуан Фойт
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
14
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
75
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
75
16
Кук
Льюис Кук
83
17
Кинг
Джошуа Кинг
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
7
Пью
Марк Пью
8
Артер
Гарри Артер
18
Дефо
Джермейн Дефо
9
Афобе
Беник Афобе
33
Айб
Джордон Айб
31
Муссе
Ли Муссе