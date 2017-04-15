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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Дембеле 16
Сон 19
Кейн 48
Янссен 90
4:0
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
АПЛ, 33 тур
АПЛ,
33 тур
Англия
15 апр. 2017, 14:30 МСК
15.04.2017, 14:30 МСК
суббота
Майкл Оливер
Майкл Оливер
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
16'
16'
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
2
Уокер
Кайл Уокер
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
87
20
Алли
Деле Алли
84
15
Дайер
Эрик Дайер
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
19'
19'
90
10
Кейн
Гарри Кейн
48'
48'
79
Запасные
30
Лопес
Пау Лопес
16
Триппьер
Киран Триппьер
27
Виммер
Кевин Виммер
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
25
Онома
Джошуа Онома
9
Янссен
Венсан Янссен
90'
Борнмут
мин
1
Боруц
Артур Боруц
90
7
Пью
Марк Пью
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
3
Кук
Стив Кук
90
32
Уилшир
Джек Уилшир
56
8
Артер
Гарри Артер
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
69
17
Кинг
Джошуа Кинг
90
9
Афобе
Беник Афобе
77
Запасные
21
Оллсоп
Райн Оллсоп
38
Кэргилл
Бэйли Кэргилл
26
Мингс
Тайрон Мингс
10
Градель
Макс Градель
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
18
Кук
Льюис Кук
31
Муссе
Ли Муссе