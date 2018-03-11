Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Станислас 7
1:4
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Алли 35
Сон 62
Сон 87
Орье 90
АПЛ, 30 тур

АПЛ,

30 тур

Англия
11 марта 2018, 19:00 МСК
11.03.2018, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
7'
7'
90
16
Кук
Льюис Кук
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
31
Муссе
Ли Муссе
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
6
Сурман
Эндрю Сурман
8
Артер
Гарри Артер
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
18
Дефо
Джермейн Дефо
17
Кинг
Джошуа Кинг
33
Айб
Джордон Айб
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
5
Вертонген
Ян Вертонген
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
24
Орье
Серж Орье
90'
90'
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
19
Дембеле
Мусса Дембеле
90
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
90
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
90
20
Алли
Деле Алли
35'
35'
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
62'
87'
62', 87'
90
10
Кейн
Гарри Кейн
90
Запасные
13
Ворм
Михел Ворм
15
Дайер
Эрик Дайер
2
Триппьер
Киран Триппьер
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
18
Льоренте
Фернандо Льоренте
11
Ламела
Эрик Ламела
27
Моура
Лукас Моура