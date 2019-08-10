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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Н'Домбеле 73
Кейн 86
Кейн 90
3:1
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
МакГинн 9
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
10 авг. 2019, 19:30 МСК
10.08.2019, 19:30 МСК
суббота
Крис Кавана
Крис Кавана
Главный Судья
Составы
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
17
Сиссоко
Мусса Сиссоко
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
90
3
Роуз
Дэнни Роуз
90
10
Кейн
Гарри Кейн
86'
90'
86', 90'
90
11
Ламела
Эрик Ламела
88
27
Моура
Лукас Моура
90
8
Уинкс
Гарри Уинкс
64
16
Уокер-Петерс
Кайл Уокер-Петерс
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
73'
73'
90
Запасные
22
Газзанига
Пауло Газзанига
24
Орье
Серж Орье
15
Дайер
Эрик Дайер
23
Эриксен
Кристиан Эриксен
12
Ваньяма
Виктор Ваньяма
14
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
29
Скипп
Оливер Скипп
Астон Вилла
мин
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
90
1
Хитон
Том Хитон
90
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
82
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
90
10
Грилиш
Джек Грилиш
90
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
90
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
90
40
Мингс
Тайрон Мингс
90
9
Уэсли
Уэсли
74
17
Трезеге
Трезеге
59
7
МакГинн
Джон МакГинн
9'
9'
90
Запасные
12
Стир
Джед Стир
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
15
Конса
Эзри Конса
8
Лэнсбери
Хенри Лэнсбери
23
Хота
Хота
6
Луис
Дуглас Луис
26
Коджиа
Джонатан Коджиа