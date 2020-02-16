Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Алдервейрелд 9
Энгелс 53
2:3
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Алдервейрелд 27
Сон 45
Сон 90
АПЛ, 26 тур

АПЛ,

26 тур

Англия
16 февр. 2020, 17:00 МСК
16.02.2020, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Астон Вилла
мин
29
Рейна
Пепе Рейна
90
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
53'
53'
90
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
90
24
Жилберт
Фредерик Жилберт
90
30
Хаус
Кортни Хаус
90
15
Конса
Эзри Конса
90
4
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
90
10
Грилиш
Джек Грилиш
90
6
Луис
Дуглас Луис
90
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
90
20
Саматта
Мбвана Саматта
90
Запасные
25
Нюланд
Эрьян Нюланд
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
11
Накамба
Марвелус Накамба
17
Трезеге
Трезеге
19
Борха
Борха
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
90
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
27'
9'
27'
9'
90
24
Орье
Серж Орье
90
33
Дэвис
Бен Дэвис
90
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
90
15
Дайер
Эрик Дайер
90
8
Уинкс
Гарри Уинкс
90
20
Алли
Деле Алли
90
7
Сон
Хын-Мин Сон
45'
90'
45', 90'
90
27
Моура
Лукас Моура
90
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
90
Запасные
22
Газзанига
Пауло Газзанига
5
Вертонген
Ян Вертонген
39
Танганга
Джафет Танганга
18
Ло Чельсо
Джовани Ло Чельсо
28
Н'Домбеле
Танги Н'Домбеле
30
Фернандеш
Жедсон Фернандеш
29
Скипп
Оливер Скипп